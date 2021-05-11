طقس غدًا الأربعاء.. حار نهارًا وأمطار خفيفة على سيناء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا الأربعاء، حارًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة. حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26 درجة للصغرى.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور ، فالعظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى و24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمى 34 والصغرى 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

وتشهد مناطق من جنوب الصعيد، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.