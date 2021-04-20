طقس غدًا الأربعاء.. انخفاض في الحرارة وأمطار على جنوب سيناء والصعيد

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، ليسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء فحار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح نشطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعلى جنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا. حالة الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 35، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 22 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25، والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و26 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 35، والصغرى 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و45 للصغرى. درجات الحرارة والطقس

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد الطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضًا بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “أورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية، أما غاليليو فقد سماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبًا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضًا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب “تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.