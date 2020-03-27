طقس غدا السبت.. ممطر وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري غدا السبت، طقس لطيف نهارًا بارد ليلا، وشبورة صباحاً والرياح معتدلة، بينما تتعرض القاهرة الكبري لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، على القاهرة الصغرى 13 والعظمي 22، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمي 19، وشرم الشيخ الصغري 19 والعظمي 26 والغردقة الصغري 19 والعظمي 27.