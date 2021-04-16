طقس غدا السبت.. شديد الحرارة نهارًا ورياح نشطة على القاهرة

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع غدًا السبت، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى. الطقس في القاهرة وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حدوث نشاط في حركة الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.…

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع غدًا السبت، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حدوث نشاط في حركة الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما طقس السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة نهارًا فيما يكون شديد الحرارة على السواحل الغربية، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد. تغيرات – فى الطقس

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا على الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 16، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 21 درجة. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا فيما تكون حارة على السواحل الغربية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا على الشمال معتدل في الجنوب، والرياح نشطة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.