طقس غدا السبت.. شديد الحرارة رطب والقاهرة تسجل 41 درجة محسوسة

ترتفع درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

وتشهد السواحل الشمالية طقسا حارا نهارًا، معتدلا ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا على الطرق، والرياح نشطة على السواحل الغربية. الطقس

الطقس غدا في سيناء

أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، وترتفع الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 23 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الطقس والمناخ

الطقس هو حالة الجو في وقت محدود، وهو قابل للتغير من فترة إلى أخري لأن الظواهر الجوية في تتابع مستمر من أول العام إلى آخره وبعدها تعيد تلك الظواهر الكرة من جديد.

أما المناخ فهو الملخص الإجمالى للطقس لمدة طويلة من الزمن أو بعبارة أخرى نتيجة مجموع الظواهر الجوية لمدة 30 عاما.