طقس غدا الجمعة.. معتدل وشبورة صباحا والصغرى تسجل 15 درجة للعاصمة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا شبورة صباحا، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

وتابعت أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر فمعتدل نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب الصعيد طقسا حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، على القاهرة الصغرى 15 والعظمي 24، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمي 21، أما شرم الشيخ الصغري 20 والعظمى 27، والغردقة الصغري 19 والعظمى 28.