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طقس غدا الجمعة.. شديد الحرارة جنوبا ورياح نشطة على القاهرة والسواحل

لطيف ليلا
دعاء محمود 5:38 م, الخميس, 22 أبريل 21 5:38 م, الخميس, 22 أبريل 21

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يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وتشهد السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، مع أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28 والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

أما حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

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وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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