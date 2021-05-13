طقس غدا الجمعة.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة وشمال الصعيد

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الجمعة، ثانى أيام عيد الفطر، حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس في السواحل

فيما يسود السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 36 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5متر، والرياح شمالية غربية.