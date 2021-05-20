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طقس غدا الجمعة.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة والسواحل

أمطار على جنوب سيناء
دعاء محمود 3:25 م, الخميس, 20 مايو 21 3:25 م, الخميس, 20 مايو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الجمعة، حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19.

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أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

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ويسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، أما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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