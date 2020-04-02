طقس غدا الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح معتدلة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد البلاد غدا الجمعه طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة بينما تنشط علي أقصي الغرب في السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتابعت أن طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، على القاهرة الصغرى 16 والعظمي29 والإسكندرية الصغرى 14 والعظمي 27، وشرم الشيخ الصغري 19 والعظمي 29 والغردقة الصغري 19 والعظمي 28.