طقس غدا الثلاثاء.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري غدا الثلاثاء، طقسا معتدلا نهارًا مائل البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة علي المناطق المكشوفة.

وتابعت أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد طقسا معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، على القاهرة الصغرى 20 والعظمي 27، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمي 22، وشرم الشيخ الصغري 20 والعظمي 28 والغردقة الصغري 19 والعظمي 29.