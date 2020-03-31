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طقس غدا الأربعاء.. ممطر وشبورة صباحا والصغرى في القاهرة تسجل 16 درجة

شديد البرودة ليلا
دعاء محمود 6:31 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 6:31 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

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يسود البلاد غدا الأربعاء طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، على القاهرة الصغرى 16 والعظمي 24، والإسكندرية الصغرى 16 والعظمي 21، وشرم الشيخ الصغري 18 والعظمي 28 والغردقة الصغري 17 والعظمي 28.

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بقلم دعاء محمود

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