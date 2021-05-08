طقس غدا الأحد.. شديد الحرارة وأمطار خفيفة رعدية على القاهرة والسواحل

تشهد البلاد غدا الأحد، طقسا شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

أما طقس السواحل الشمالية فحار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، مع أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وتشهد مناطق من شمال الصعيد، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 41 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26 درجة للصغرى.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 36 والصغرى 22، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 44 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 44 والصغري 25 درجة.

الرطوبة النسبية

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فشديدة الحرارة نهارًا، فيما تكون حارة على السواحل الشرقية، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس بجنوب سيناء أجواء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للأتربة على غرب البلاد.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.