تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع شديد فى درجات الحرارة غدا السبت على كافة المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة المدن والمحافظات، مع أتربة عالقة على القاهرة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمي و 16 للصغري، ووادي النطرون 36 للعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 27 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى السلوم 24 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 35 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت ان درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 36 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 17 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 32 للعظمي و 14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى نويبع 28 للعظمي و 17 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 18 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة غدا اول ايام رمضان

وتصل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 13 للصغري.

وتصل فى بني سويف 36 للعظمي و 13 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 40 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 19 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و 18 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تشهد كافة المدن والانحاء طقس بارد ليلا، مع نشاط لحركة الرياح احيانا على جنوب الصعيد.

كما تترواح حالتي البحر الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج لايتجاوز 1.5 متر.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وتكون ذروة الإرتفاع فى درجات الحرارة غدا السبت الموافق، وتسجل القاهرة الكبرى ٣٦ درجة مئوية وجنوب الصعيد يتجاوز الأربعين درجة مئوية، ومزيد من الارتفاع في درجات الحرارة تشهده كافة الانحاء خلال الفترة القادمة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء: