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طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة غدا و«الصغرى» فى القاهرة 14

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى أسوان 35 للعظمى
عصام عميرة 4:00 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 4:00 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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تتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس فى القاهرة 26 للعظمي و 14 للصغري، ليسود طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يسود طقس بارد ليلا وحتي فترات الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبري، ولطيف ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليسود طقس غائم جزئي على بعض المدن.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 26 للعظمي و 14 للصغرى، وشبين الكوم 25 للعظمى و 14 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 22 للعظمي و 14 للصغري.

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درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 22 للعظمي و 14 للصغري، ووادي النطرون 25 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 20 للعظمي و 13 للصغري، ودمياط 22 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا فى الاسماعيلية 25 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 20 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 19 للعظمي و 13 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل على نخل 25 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 28 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 26 للعظمي و 16 للصغري، وكاترين 25 للعظمي و 13 للصغري، والطور 24 للعظمي و 18 للصغري.

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درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 27 للعظمي و 15 للصغري، وبني سويف 27 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 27 للعظمي و 15 للصغري، والمنيا 28 للعظمي و 16 للصغري، واسيوط 29 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 31 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 33 للعظمي و 19 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى الاقصر 34 للعظمي و 19 للصغري، واسوان 35 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 27 للعظمي و 17 للصغري، وادفو 34 للعظمي و 22 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تسجل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 كمتر وحركة رياح شمالية شرقية، فيما تضرب حالة البحر المتوسطفى بعض الاوقات بارتفاع امواج من2 الى 2.5 متر، وياح شمالية غربية.

 ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كافة المدن والأنحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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