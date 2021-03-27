لايف

طقس بملامح شتوية .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا وتسجل 20 للعظمى بالقاهرة

وتسجل في شرم الشيخ ٢٥ للعظمي و١٦ للصغري
عصام عميرة 5:24 م, السبت, 27 مارس 21 5:24 م, السبت, 27 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا الأحد تصل في القاهرة الي ٢٠ للعظمي و ١٢ للصغرى، فيما تسجل في الإسكندرية ١٩ للعظمي و١٤ للصغري.

وذكرت هيئة الأرصاد، ان درجات الحرارة تصل في السويس الي ٢١ للعظمي و ١١ للصغري، فيما تسجل في بورسعيد ١٩ للعظمي و١٤ للصغري.

كما تنشط الرياح الشمالية الباردة علي مسطح البحر المتوسط تؤثر علي كافة الانحاء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد الجوية، حركة الرياح تنشط بشكل كبير علي البحر الاحمر تؤدي الي ارتفاع في الامواج يصل الي ٥ امتار ؛ يرجي توخي الحيطة والحذر.

اقرأ أيضا  سجينات من حفلة عيد الأم بسجون طرة: مكناش متوقعين وشكرًا ياريس (فيديو)

الطقس في القاهرة

وتابعت الأرصاد أن درجة حرارة محطة أرصاد سجلت اليوم أن القاهرة ١٧ درجة مئوية وهي أقل من معدلات الحرارة في شهر مارس من كل عام، وتستمر هذه الأحوال الجوية لمدة أسبوع قادم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا يسودها طقس مائل للبرودة نهارا علي كل من مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أغلب المدن المصرية يسودها غدا طقس بارد ليلا، مع فرص تساقط أمطار خفيفة علي مناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا في أسوان ٢٧ للعظمي و ١٤ للصغري، فيما تبلغ في الأقصر ٢٦ للعظمي و ١٤ للصغرى.

اقرأ أيضا  الأرصاد الجوية : الرمال والعواصف الترابية مستمرة حتى آخر اليوم

درجات الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في  شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 9 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15  للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 22-3-2021 فى مصر

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

4.7 مليون جنيه غرامة.. ضبط 94.6 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات خلال أسبوع

أماني عوض 4:49 م, السبت, 27 مارس 21

«الخطوط الأوكرانية» تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية بين كييف والقاهرة من الإثنين المقبل

سمر السيد 4:47 م, السبت, 27 مارس 21

الداخلية تنظم المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال (صور)

أماني عوض 4:04 م, السبت, 27 مارس 21

«انتشال 8 جثث بينهم سيدة تحتضن رضيعها».. البحث عن 10 مفقودين بعقار جسر السويس (صور)

أماني عوض 3:27 م, السبت, 27 مارس 21

وزيرة الصحة: 19 وفاة و3 أكياس أشلاء و185 إصابة في حادث قطاري سوهاج

صفية حمدي 1:01 م, السبت, 27 مارس 21

الحكومة: لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي

صفية حمدي 11:48 ص, السبت, 27 مارس 21