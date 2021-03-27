طقس بملامح شتوية .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا وتسجل 20 للعظمى بالقاهرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا الأحد تصل في القاهرة الي ٢٠ للعظمي و ١٢ للصغرى، فيما تسجل في الإسكندرية ١٩ للعظمي و١٤ للصغري.

وذكرت هيئة الأرصاد، ان درجات الحرارة تصل في السويس الي ٢١ للعظمي و ١١ للصغري، فيما تسجل في بورسعيد ١٩ للعظمي و١٤ للصغري.

كما تنشط الرياح الشمالية الباردة علي مسطح البحر المتوسط تؤثر علي كافة الانحاء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد الجوية، حركة الرياح تنشط بشكل كبير علي البحر الاحمر تؤدي الي ارتفاع في الامواج يصل الي ٥ امتار ؛ يرجي توخي الحيطة والحذر.

الطقس في القاهرة

وتابعت الأرصاد أن درجة حرارة محطة أرصاد سجلت اليوم أن القاهرة ١٧ درجة مئوية وهي أقل من معدلات الحرارة في شهر مارس من كل عام، وتستمر هذه الأحوال الجوية لمدة أسبوع قادم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا يسودها طقس مائل للبرودة نهارا علي كل من مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أغلب المدن المصرية يسودها غدا طقس بارد ليلا، مع فرص تساقط أمطار خفيفة علي مناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا في أسوان ٢٧ للعظمي و ١٤ للصغري، فيما تبلغ في الأقصر ٢٦ للعظمي و ١٤ للصغرى.

درجات الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 9 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة ، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.