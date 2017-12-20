طقس اليوم مائل للدفء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 24

المال - خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء شمالا دافىء على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة عل



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء شمالا دافىء على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

وسط الدلتا 16 24

الإسكندرية 14 22

بلطيم 15 22

مطروح 17 20

السلوم 12 19

سيوة 16 24

بورسعيد 17 23

دمياط 17 22

العريش 12 25

رفح 12 24

الإسماعيلية 15 25

السويس 16 25

رأس سدر 15 25

نخل 08 25

نويبع 19 26

طابا 15 25

كاترين 12 24

الطور 13 26

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 14 27

مرسى علم 15 28

الفيوم 14 25

بنى سويف 13 25

المنيا 12 26

أسيوط 13 26

سوهاج 13 27

قنا 14 29

الأقصر 14 31

أسوان 15 32

أبوسمبل 18 31

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 20 26

أبو رماد 18 25

رأس حدربة 19 24

حلايب 19 24