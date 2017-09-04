طقس اليوم .. مائل للحرارة شمالا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 35

المال - خاص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى – العظمى

القاهرة 24 35

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 25 30

بلطيم 25 30

مطروح 20 30

السلوم 19 30

سيوة 22 36

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

العريش 22 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

رأس سدر 24 36

نخل 22 35

نويبع 28 37

طابا 23 35

كاترين 17 34

الطور 27 33

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بنى سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 25 40

أسوان 25 40

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 25 36

شلاتين 27 37

أبو رماد 27 36

رأس حدربة 28 35

حلايب 30 34