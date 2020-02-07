طقس اليوم السبت 8-2-2020.. أمطار بالقاهرة الكبرى ونشاط للرياح

الوجه البحري فيسوده طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحاً وسقوط أمطار متوسطة.

يشهد طقس اليوم السبت بالقاهرة الكبرى سقوطًا للأمطار الخفيفة إلي المتوسطة على مناطق متفرقة، بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً مع نشاط للرياح، أما الوجه البحري فيسوده طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحاً وسقوط أمطار متوسطة.

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا باردا نهاراً، شديد البرودة ليلاً، مع سقوط للأمطار المتوسطة إلي الغزيرة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأثربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف الخبراء أن جنوب سيناء والغردقة، فالطقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتنشط الرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وبالنسبة لشمال الصعيد مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة.

وعن جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فالطقس معتدل نهاراً، شديد البرودة ليلاً، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة وغائم أحياناً.

أما عن حالة البحر المتوسط، فمضطربة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 إلى 3.8 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.8 إلى 2:3 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.