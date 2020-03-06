طقس اليوم السبت 7-3-2020.. مائل للدفء وشبورة كثيفة صباحًا

يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شبورة صباحا والرياح معتدلة.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.

ويشهد طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يشهد طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.

أما طقس جنوب الصعيد فمائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح لكلا منهما مابين 1.5 إلي 2متر.

الصغرى 11 درجة على القاهرة

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فعلى القاهرة الصغرى 11 والعظمي 22 والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22، أما شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 والغردقة الصغرى 14 والعظمى 23.

