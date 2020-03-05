طقس اليوم الجمعة 6-3-2020.. ممطر ورياح مثيرة للأتربة

يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، وأمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح نشطة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا، بارد ليلاً، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا، بارد ليلاً، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق متفرقة والرياح نشطة.

اضطراب في الملاحة البحرية

ويشهد طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية .

دافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة في الجنوب

ولفتت إلي أن طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا بارد ليلًا ، شبورة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج 2.5 متر

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2متر، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى21 والإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20، أما شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 28 والغردقة الصغرى 15 والعظمى 27.

