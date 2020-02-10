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طقس اليوم الثلاثاء 11-2-2020.. غائم أحياناً ومائل للبرودة

حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة
دعاء محمود 12:23 ص, الثلاثاء, 11 فبراير 20 12:23 ص, الثلاثاء, 11 فبراير 20

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يميل طقس اليوم الثلاثاء للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

الرياح النشطة تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية

وأكد خبراء الهيئة، أن طقس اليوم الثلاثاء علي السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلي اضطراب الملاحة البحرية، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً شبورة صباحاً غائم علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

طقس اليوم معتدل نهاراً على جنوب سيناء والغردقة

أما جنوب سيناء والغردقة، فالطقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلا وشبورة صباحًا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلي معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.2 إلى 2.7 متر والرياح السطحية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.2 إلى 2.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية أيضا.

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بقلم دعاء محمود

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