طقس اليوم الاثنين 10-2-2020.. مائل للبرودة ورياح معتدلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن يكون طقس اليوم الاثنين مائلا للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً غائم علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن يكون طقس اليوم الاثنين مائلا للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً غائم علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة، علي الوجه البحري والقاهرة الكبري.

وأضاف خبراء الأرصاد المصرية أن طقس اليوم سيكون على السواحل الشمالية الغربية باردا نهاراً شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بارد نهاراً شديد البرودة وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء والغردقة، تشهد طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلا وشبورة صباحًا غائم أحيانا وتنشط الرياح.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.