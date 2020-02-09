لايف

طقس اليوم الاثنين 10-2-2020.. مائل للبرودة ورياح معتدلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن يكون طقس اليوم الاثنين مائلا للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً غائم علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة
دعاء محمود 12:33 ص, الأثنين, 10 فبراير 20 12:33 ص, الأثنين, 10 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن يكون طقس اليوم الاثنين مائلا للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً غائم علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة، علي الوجه البحري والقاهرة الكبري.

وأضاف خبراء الأرصاد المصرية أن طقس اليوم سيكون على السواحل الشمالية الغربية باردا نهاراً شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بارد نهاراً شديد البرودة  وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء والغردقة، تشهد طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلا وشبورة صباحًا غائم أحيانا وتنشط الرياح.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

طقس اليوم الأحد 9-2-2020.. شديد البرودة ليلاً وسقوط للأمطار

دعاء محمود 1:51 ص, الأحد, 9 فبراير 20

طقس اليوم السبت 8-2-2020.. أمطار بالقاهرة الكبرى ونشاط للرياح

دعاء محمود 12:14 ص, السبت, 8 فبراير 20

درجات الحرارة اليوم الجمعة 2020-2-7 .. مائل للبرودة وتوقعات بسقوط أمطار

دعاء محمود 12:09 ص, الجمعة, 7 فبراير 20

طقس اليوم الخميس 6-2-2020.. مائل للدفء ورياح مثيرة للأتربة

دعاء محمود 10:46 م, الأربعاء, 5 فبراير 20

الأرصاد تحذر : حالة من عدم الاستقرار تسود الطقس خلال 5 أيام مقبلة

دعاء محمود 11:15 م, الثلاثاء, 4 فبراير 20

تعرف على حالة طقس الخميس 23-1-2020 على مستوى الجمهورية

دعاء محمود 12:49 ص, الخميس, 23 يناير 20