طقس اليوم الأربعاء على مختلف محافظات الجمهورية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم

الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مُعتدل على الوجه البحري والقاهرة

مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد،

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه

البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على

جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل

وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر

معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح

على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

الإسكندرية 18 25

مطروح 17 28

بورسعيد 19 28

دمياط 20 27

بلطيم 18 29

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

العريش 16 31

نخل 14 28

طابا 17 29

الطور 19 30

مرسى علم 25 32

الغردقة 21 33

شرم الشيخ 23 33

رفح 17 30

كاترين 13 25

سيوة 19 30

المنيا 18 32

الفيوم 19 31

رأس سدر 20 30

أبو سمبل 25 38

وسط الدلتا 18 29

أسيوط 19 32

سوهاج 19 34

الأقصر 20 37

أسوان 21 38

شلاتين 25 33

حلايب 26 30

الوادى الجديد 18 34

قنا 20 36

نويبع 20 34

السلوم 16 26