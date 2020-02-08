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طقس اليوم الأحد 9-2-2020.. شديد البرودة ليلاً وسقوط للأمطار

السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة،
دعاء محمود 1:51 ص, الأحد, 9 فبراير 20 1:51 ص, الأحد, 9 فبراير 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم الأحد بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على معظم الأنحاء والرياح نشطة، كما أن الفرص مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف الخبراء أن السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطرابالملاحة البحرية.

أما جنوب سيناء والغردقة، تشهد طقس مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح.

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 3.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي عدد من مدن ومحافظات مصر.

القاهرة   10 _ 16

شبين الكوم  10_ 16

طنطا   09 _ 15

الإسكندرية  11_ 16

مطروح    09_ 15

السلوم    07_ 15

سيوة   05_ 16

بورسعيد  10_ 16

دمياط  10_ 16

السويس  09_ 17

العريش  09_ 15

رفح   10_ 15

نويبع   12_18

طابا  09_16

كاترين 01- 10

شرم الشيخ  13_20

الغردقة  11_21

مرسى علم  12_20

الأقصر  09_ 19

أسوان  10_ 20

الوادي الجديد  06_ 19

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بقلم دعاء محمود

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