طقس اليوم الأحد 9-2-2020.. شديد البرودة ليلاً وسقوط للأمطار

السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة،

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم الأحد بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على معظم الأنحاء والرياح نشطة، كما أن الفرص مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف الخبراء أن السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطرابالملاحة البحرية.

أما جنوب سيناء والغردقة، تشهد طقس مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح.

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 3.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي عدد من مدن ومحافظات مصر.

القاهرة 10 _ 16

شبين الكوم 10_ 16

طنطا 09 _ 15

الإسكندرية 11_ 16

مطروح 09_ 15

السلوم 07_ 15

سيوة 05_ 16

بورسعيد 10_ 16

دمياط 10_ 16

السويس 09_ 17

العريش 09_ 15

رفح 10_ 15

نويبع 12_18

طابا 09_16

كاترين 01- 10

شرم الشيخ 13_20

الغردقة 11_21

مرسى علم 12_20

الأقصر 09_ 19

أسوان 10_ 20

الوادي الجديد 06_ 19