طقس اليوم الأحد 8-3-2020.. مائل للحرارة وشبورة صباحا

يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

شديد البرودة ليلا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن الطقس على السواحل الشمالية الغربية دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شبورة صباحا والرياح نشطة .

رياح نشطة علي السواحل الشمالية الغربية

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شبورة صباحا والرياح معتدلة.

وسيكون الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حار في جنوب الصعيد

فيما يشهد طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، الرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح لكلا منهما مابين 1.5 إلي 2متر.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الصغرى 12 والعظمي 27 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 24، أما شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 والغردقة الصغرى 16 والعظمى 27.

