لايف

طقس اليوم الأحد 8-3-2020.. مائل للحرارة وشبورة صباحا

القاهرة تسجل 12 درجة حرارة صغري
دعاء محمود 12:54 ص, الأحد, 8 مارس 20 12:54 ص, الأحد, 8 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة  ليلًا، شبورة صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

شديد البرودة ليلا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن الطقس على السواحل الشمالية الغربية دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شبورة صباحا والرياح نشطة .

رياح نشطة علي السواحل الشمالية الغربية

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء،  مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شبورة صباحا والرياح معتدلة.

وسيكون الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حار في جنوب الصعيد

فيما يشهد طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار  نهارًا شديد البرودة ليلًا، الرياح  معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

وعن حالة البحرين الأحمر  والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح لكلا منهما مابين 1.5 إلي 2متر.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الصغرى 12 والعظمي 27 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 24، أما شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 والغردقة الصغرى 16 والعظمى 27.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

طقس اليوم الجمعة 6-3-2020.. ممطر ورياح مثيرة للأتربة

دعاء محمود 12:00 ص, الجمعة, 6 مارس 20

حالة الطقس اليوم الخميس 5-3-2020 في مصر

دعاء محمود 1:23 ص, الخميس, 5 مارس 20

طقس غد الخميس.. مائل للحرارة والصغرى 15 درجة على القاهرة

دعاء محمود 4:47 م, الأربعاء, 4 مارس 20

طقس غد الأربعاء.. مائل للحرارة وشوائب عالقة نهارًا

دعاء محمود 4:50 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-3-2020 في مصر

دعاء محمود 1:24 ص, الثلاثاء, 3 مارس 20

طقس غد الثلاثاء.. دافئ نهارًا واضطراب فى الملاحة البحرية

دعاء محمود 3:15 م, الأثنين, 2 مارس 20