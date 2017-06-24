طقس العيد حار فى القاهرة

المال - خاص:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد أول أيام عيد الفطر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار على السوا

المال – خاص:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد أول أيام عيد الفطر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وقالت هيئة الأرصاد – فى بيان صادر عنها، اليوم السبت – إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتثير الرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 22، والإسكندرية 30 والصغرى 23، ومطروح 30 والصغرى 21.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف المترين والرياح السطحية شمالية غربية.