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طقس السبت : حار ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الرياح قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق
دعاء محمود 9:05 م, الجمعة, 3 أبريل 20 9:05 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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تتعرض البلاد غدًا السبت، لطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى.

كما يشهد الوجه البحري طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة علي بعض المناطق. 

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

 أما طقس جنوب وشمال الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، على القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32 والغردقة الصغرى 23 والعظمى 31.

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بقلم دعاء محمود

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