طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

متابعات توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال طقس اليوم الخميس على أغلب أنحاء محافظات مصر طقس مائل للحرارة خاصة على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، ثم يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب الصعيد وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف فى ساعات الليل.وأكدت الأرصاد أنه

متابعات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال طقس اليوم الخميس على أغلب أنحاء محافظات مصر طقس مائل للحرارة خاصة على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، ثم يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب الصعيد وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف فى ساعات الليل.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الرؤية فى الساعات الأولى من الصباح، كما يتوقع أن تظهر كل من السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب السواحل الشمالية.

أما عن حركة الرياح فيتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وقد أكدت الهيئة أنه يتوقع أن تنشط حركة الرياح اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يتوقع أن تسود عليه الاعتدال بينما ترتفع حركة الموج وتصبح ما بين مترين إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر المتوقعة خلال اليوم فقد أكدت الأرصاد أنها سوف تشهد اضطرابا وارتفاعا فى حركة الموج بحيث تصل ما بين ثلاثة أمتار إلي مترين ونصف.

القاهرة 25 35

بورسعيد 26 32

دمياط 25 30

الإسكندرية 24 30

مطروح 24 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 23 35

نخل 20 35

طابا 24 36

السويس 24 36

العريش 21 32

الطور 25 34

مرسى علم 28 38

رفح 21 32

كاترين 19 33

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 29 38

سيوة 23 33

المنيا 25 36

أبوسمبل 27 40

وسط الدلتا 24 35

الفيوم 25 36

رأس سدر 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

شلاتين 29 38

حلايب 31 37

الأقصر27 41

أسوان 29 41

الوادى الجديد 26 39

قنا 27 40

نويبع 28 37

السلوم 20 29.

