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طقس الجمعة معتدل نهاراً وعودة تساقط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 26

تعرف على حالة الطقس فى السواحل الشمالية
عصام عميرة 11:54 م, الخميس, 16 أبريل 20 11:54 م, الخميس, 16 أبريل 20

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الجمعة تشهد طقساً معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع عودة تساقط الأمطار بشكل خفيف، وحركة رياح معتدلة تنشط فى بعض الأوقات، ذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس فى السواحل الشمالية

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا لطيفا نهارا وشديد البرودة ليلا مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وحركة رياح معتدلة تصل إلى نشطة أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا وشديد البرودة ليلا، وتساقط للأمطار بشكل خفيف، ورياح معتدلة تصل إلى نشطة فى بعض الأوقات.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلا، مع حركة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة.

حالة الطقس فى مدن الصعيد

 أما شمال الصعيد، فالطقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26 والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22، أما شرم الشيخ الصغري 20 والعظمى 28.

كما تسجل درجة الاحرارة المتوقعة غدا فى محافظة أسوان 20 درجة للصغري و 32 للعظمي، و16 درجة للصغري فى المنيا و 27 للعظمي.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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