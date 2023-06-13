طقس الإسكندرية يفاجئ مواطني الثغر بهطول أمطار رعدية متواصلة وبرق منذ الصباح الباكر (صور)

لا تزال تتعرض محافظة الإسكندرية منذ الصباح الباكر لموجة الطقس غير المسبوقة المحملة بالأمطار الرعدية والبرق ذات الأجواء الشتوية غير المعتادة وغيوم تنذر باستمرار هطول الأمطار لساعات، على الرغم من أن هناك أياما قليلة تفصلنا عن بدء فصل الصيف والمقرر بدؤه فى الحادي والعشرين من يونيو.

أغرقت الأمطار المفاجئة عددا كبيرا من طرق الإسكندرية وصل معظمها لارتفاع ١٠ سنتيمترات تقريبا وسط تمركزات سيارات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين، فضلاً عن التخلص من المياه المتراكمة بشوارع وميادين المحافظة لتيسير الحركة المرورية ، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن عدد من الإرشادات الواجب إتباعها من جانب مواطني الثغر أثناء أجواء الطقس الشتوية غير المعتادة، والتي كان من أبرزها تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

.

كما طلبت في إرشاداتها عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، بالإضافة إلى عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

ووفقاً لإرشادات المحافظة ، يجب توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.



يأتي ذلك بالإضافة إلى عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.