طقس الإسكندرية يعود لأجواء ممطرة بنوة «الحسوم»

شهدت الإسكندرية اليوم بدء أولى أيام نوة “الحسوم”، حيث تعد النوة قبل الأخيرة التي تضرب الإسكندرية ضمن الخريطة الزمنية للنوات الشتوية، والمعتاد ان تبدأ بالإسبوع الثاني من شهر مارس بأجواء باردة وممطرة رعدية، وهو ما شهدته الإسكندرية منذ فجر اليوم.

سميت نوة الحسوم بهذا الاسم لأنها تحسم ما بين فصلي الشتاء والربيع، وعادة ما تتأثر بها عددا من المحافظات على غرار الإسكندرية ، حيث حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام، مؤكدة أن ذروتها اليوم الثلاثاء.

وأمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة الثلاثاء 14 مارس 2023 لأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، كما تنشط الرياح وسرعتها من 30-35 كم/ ساعة وإرتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.