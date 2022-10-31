طقس الإسكندرية.. عودة لسقوط الأمطار من جديد وتكون السحب الرعدية على البحر المتوسط

تتوقع الأرصاد الجوية زيادة فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى السواحل الشرقية، وفق حالة طقس الاسكندرية، وتستمر الأجواء مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد مائلة للبرودة في آخر الليل.

طقس الإسكندرية

وذكرت هيئة الأرصاد، وفق توقعات طقس الإسكندرية، ارتفاع معدلات تكوُّن السحب الرعدية على البحر المتوسط يصاحبها سقوط الأمطار تتقدم تدريجيًّا إلى الداخل مع الوقت لتلامس المناطق الساحلية الغربية والقريبة من الشاطئ.

وتصل درجات الحرارة غدا على محافظة الإسكندرية إلى 23 للعظمى، و18 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى، و19 للصغرى، ومرسى مطروح 24 للعظمى، و17 للصغرى.

وأكدت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم على المدن تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، لطيفًا ليلًا، ومائلًا للبرودة في آخره، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفق درجات الحرارة، اليوم الاثنين، على مختلف المدن، وتصل في القاهرة إلى 27 درجة للعظمى.

وأضافت أن شبورة مائية في الصباح الباكر على الطريق المؤدي من وإلى مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

تساقط الأمطار على الإسكندرية

وتتوقع الأرصاد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة من غد الثلاثاء، وتستمر تلك الحالة حتى الأربعاء المقبل.

وذكرت الأرصاد أن مدن السواحل الشمالية الغربية تشهد، غدا الثلاثاء، أمطارًا متوسطة تصل إلى رعدية، وتمتد تلك الحالة إلى شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء بسرعة 17 عقدة، فيما تعتدل حركة الرياح على أغلب المدن من القاهرة وحتى جنوب الصعيد.