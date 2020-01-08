طقس الأربعاء.. رياح مثيرة واضطرابات بحرية وأمطار تمتد للقاهرة

يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد بيان الأرصاد أن الرياح ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة طقس الأربعاء.

ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 8 درجات و15 درجة، والوجه البحري بين 8 درجات و14 درجة، والسواحل الشمالية بين 10 درجات و15 درجة، شمال، وجنوب الصعيد من 16 إلى 17 درجة نهارًا و4 إلى 7 درجات ليلاً.