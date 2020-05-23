طقس أول يوم العيد.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا

يسود القاهرة الكبري والوجه البحري، غدا الأحد، أول أيام عيد الفطر، طقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة أن الطقس علي جنوب سيناء معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة علي بعض المناطق، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة علي بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة، فإن الصغرى 18 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 33، والغردقة الصغري 24 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 26.