طفل وصل إلى جيب سبتة: أفضل الموت على العودة للمغرب

قال طفل استخدم زجاجات بلاستيكية فارغة في السباحة إلى جيب سبتة الأسباني الأسبوع الجاري إنه يفضل الموت على العودة إلى المغرب، بحسب جندي إسباني.

وتقول وكالة رويترز إن الطفل حاز على اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد أن سبح مرتديا تي-شيرت أسود واضعا زجاجات تحت ملابسه مربوطة بذراعيه.

جيب سبتة الإسباني

وكان الطفل يبكي عندما وصل الشاطئ ليتم اقتياده من قبل الجنود الأسبان.

وقال الجندي رشيد محمد:” لم يكن يرغب في العودة، ليست لديه عائلة في المغرب، ولم يهتم بخطر الموت من البرد، كان يفضل أن يموت.. على أن يعود إلى المغرب.”

وتابع الجندي الذي يبلغ من العمر 25 عاما متحدثا على الشاطئ:” لم أسمع هذا الكلام من شخص صغير في السن مثله أبدا”.

ورافق الجنود الطفل الباكي وعبروا من البوابة إلى منطقة أمنية تقع بين الدولتين بصحبة غيره من المهاجرين.

وقال متحدث باسم الجيش في سبتة إنه لا يعلم ما حدث للطفل.

وتحظر إسبانيا طرد القصر، وتمت استضافة المئات من المهاجرين في مركز إيواء مؤقت في سبتة.

يعد الطفل واحدا منن بين 8 آلاف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى جيب سبتة عن طريق السباحة أو تسلق سور حدودي الأسبوع الجاري بعد أن أرخت الرباط قيود الانتقال عند الحدود بين الدولتين.

ونشرت إسبانيا القوات في سبتة لضبط الحدود مع المغرب ووصفت الوضع بأنه يشكل أزمة لأوروبا.

تقع سبتة عند أقصى نقطة من شمال المغرب وتطل على مضيق جبل طارق ويصل تعدادها السكاني إلى 80 ألف نسمة، ولا تتعدى مساحة شواطئها عدة مئات الأمتار.

وقال الجندي الإسباني رشيد محمد الذي يتحدث اللغة العربية باللكنة المغربية إنه حاول تنحية مشاعره جانبا حتى يتسنى له تهدئة هؤلاء الذين يصلون إلى الشاطئ.

ويتولى رشيد ترجمة ما يقوله المهاجرين إلى زملائه في الجيش الإسباني.

وأضاف:” تشعر بالإحباط واليأس لعجزك عن فعل المزيد لصالح ذلك الولد.”

ثمانية آلاف مهاجر

وعندما سئل رشيد عما إذا كان سينصح شباب المغرب الراغبين بعبود الحدود إلى سبتة قال إن وجود صعوبات في الحياة في بلدهم لا تبرر سعيهم للهجرة إلى إسبانيا، فلا شئ يستحق “السير وحيدا يائسا بائسا.”

وقالت السلطات الإسبانية إنها تمكنت من طرد نحو ثلثي ما يقرب من ثمانية آلاف مهاجر تمكنوا من الوصول للجيب خلال الأسبوع الجاري ومن بينهم أطفال دون رفيق لا تتجاوز أعمار بعضهم سبع سنوات.

وقال كثيرون ممن أعيدوا إنهم مصرون على التوجه إلى سبتة مجددا، واتهم خوان خيسوس فيفاس رئيس بلدية سبتة في البداية الرباط بالإخفاق في حراسة جانبها من الحدود، في رد محتمل على استقبال إسبانيا سرا لزعيم جبهة “البوليساريو” لتلقي العلاج.