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طفلة تشنق نفسها داخل غرفتها بالمقطم.. ووالديها: «كانت بتلعب بابجي»

تبلغ من العمر 11 عامًا.
أماني عوض 4:16 م, الأربعاء, 17 مارس 21 4:16 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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كثفت أجهزة الأمن في القاهرة، تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، مشنوقة بحبل داخل غرفتها في منطقة المقطم، واتضح أن السبب لعبة “بابجي”.

ترجع التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال اتضح العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أن عمرها 11 عامًا.

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وبسؤال والديها في التحقيقات قالا إن الطفلة اعتادت على لعب “بابجي” وأنهما أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها ووجداها معلقة في حبل ومتوفاة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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