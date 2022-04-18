كشف فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب، أنه جار حاليا التفاوض مع الجانب السعودى لتطبيق الشروط الفنية لتصدير طرود نحل العسل المصرية إليها، بعد نجاح وزارة الزراعة فى استعادة السوق السعودية، ورفع الحظر عن صادرات طرود النحل لها منذ أيام.

وتوقع حدوث طفرة كبيرة فى صادرات طرود النحل خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع استئناف التصدير للملكة.

كما توقع بدء انطلاق صادرات طرود النحل للسعودية بحلول 15 مايو المقبل مع وضع الشروط الفنية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن صادرات الطرود العام الماضى وصلت إلى مليون و230 ألف طرد لدول الإمارات وقطر والكويت وعمان بقيمة 50 دولارا للخلية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تلقى تقريرا من الإدارة المركزية للحجر الزراعى قبل أيام يفيد برفع الحظر عن تصدير النحل المصرى إلى المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن وزارة الزراعة السعودية قامت برفع الحظر المفروض على استيراد نحل العسل المصري، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع بالرياض مع رئيس الحجر الزراعى فى السعودية على هامش اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة وتمت مناقشة رفع حظر استيراد النحل المصرى من الجانب السعودى.

و أكد أن الجانب المصرى جاهز لتنفيذ جميع اشتراطات الجانب السعودى فيما يخص النحل المصرى من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثية المتخصصة.

وكشف تقرير صادر عن اتحاد النحالين العرب حصلت «المال» على نسخة منه أن حصيلة نشاط الشركات العاملة في2021 حققت زيادة فى صادرات العسل المعبأ بنحو 600 طن لتسجل 3100 طن مقابل 2500 طن فى 2020.

وأضاف أن أبرز الدول المستوردة للعسل المصرى المعبأ هى لبنان والأردن والكويت والسعودية .

وأوضح التقرير أنه تمت زيادة الصادرات خلال العام الماضى بنحو 130 ألف طرد /خلية لتسجل مليون و230 ألف خلية مقابل مليون و100 ألف خلال عام 2020.

وأشار إلى أن حجم صادرات الطرود حققت 61 مليون ونصف المليون دولار ، بما يقترب من حاجز المليار جنيه خلال العام الماضى بالكامل .

وطبقا للاتحاد فإن العدد الإجمالى للنحالين فى مصر يبلغ 25 ألف نحال ينتجون ما بين 15 إلى 20 ألف طن سنويا، كما يوجد 2 مليون خلية نحل منتشرة فى مصر.