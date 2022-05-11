طفرة مرتقبة فى صادرات البصل

أدت التغيرات المناخية فى شبه القارة الهندية إلى تضرر محصول البصل فى الهند وتعرضه للتدهور نتيجة السيول المدارية مما أفسح المجال أمام المنتج المصرى لغزو السوق العالمية.

وسجلت أسعار طن البصل التصديرى 3000 جنيه مقابل 2500 قبل الزيادة على ظهر الحاوية دون احتساب المصروفات الأخرى مع توقعات بوصول الصادرات إلى 500 ألف طن بنهاية العام الجارى.

وتتربع الهند والصين وتركيا ومصر على عرش زراعة البصل عالميا وتهيمن كذلك على السوق العالمية.

وأكد عادل الغندور، عضو جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا» أن البصل المصرى يحتل مكانة مميزة على خارطة الزراعة المصرية، كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول وتقوم كذلك بتصديره.

وأوضح أن محصول البصل حصل على المرتبة الرابعة فى قائمة الصادرات الزراعية بإجمالى 276 ألف طن خلال العام الماضى، مقارنة مع نصف مليون طن الموسم الأسبق نتيجة تذبذب السوق العالمية.

وأكد «الغندور» أن المساحة المنزرعة بالبصل خلال السنوات الماضية شهدت تباينا إذ سجلت العام الماضى 207 آلاف فدان، وزادت العام الحالى إلى 228 ألف فدان، لافتا إلى الخريطة الصنفية والتى تتمثل فى الوجه القبلى صنف «جيزة 70»وتعتمد مصر الوسطى فى زراعتها على صنف «جيزة 6 محسن».

يذكر أن متوسط إنتاجية الفدان تسجل 25 طنا.

وطبقا لبيانات الحجر الزراعى فإن صادرات البصل المصرى تغزو بلدان الخليج العربى وشرق آسيا وشمال أوروبا.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين أن مصر تشتهر بجودة محصول البصل، مشيرا إلى أن صادرات البصل جيدة رغم الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا أن تتراوح صادرات البصل بين 400 ألف إلى نصف مليون طن مقابل 270 ألف طن العام الماضي .

وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من محصول البصل بل ويتم تصدير الفائض من مصانع تجفيف البصل المتواجدة فى مصر للتصدير.

من جانبه، قال محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة إن الصادرات الزراعية تسير بشكل جيد رغم الحرب الدائرة فى البحر الأسود، مؤكدا أن صادرات البصل لن تتأثر كثيرا نظرا لوجود أسواق بديلة.

وأضاف أن وزارة الزراعة تشرف على مناشر البصل التى يتم فيها تجفيفه خلال الفترة الحالية، إذ يحتوى البصل المجفف على قيمة مضافة ولذا يوجد فى مصر 3 شركات كبرى تعمل على تجفيف البصل وهى شركات قطاع خاص فى بنى سويف، والفيوم والمنوفية.

وترتبط وتيرة صادرات البصل المصرى بقوة المنافسين مثل الهند وتركيا وتستورد روسيا 75 ألف طن بصل من مصر، والسعودية 60 ألف طن، كما تعتمد الإمارات العربية المتحدة على البصل المصرى، بجانب ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.