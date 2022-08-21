طفرة مرتقبة فى تحويل الأموال بعد إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية و«إنستاباى»

توقع مصرفيون أن تشهد السوق المحلية طفرة كبيرة فى التعامل على شبكة المدفوعات اللحظية خلال الفترة المقبلة.

وأضافو – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» سدت فجوة كبيرة فى السوق المصرية على مستوى تحويل الأموال، كما عززت عمليات التجارة بالنسبة للشركات .

وكشف المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد لنظم الدفع – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن قيمة المعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» تضاعفت تقريبا خلال يوليو الماضى والأسبوع الأول من أغسطس 2022 لتسجل 12 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار بنهاية يونيو الماضى.

وأضاف أن حجم معاملات التحويل التى أجريت عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» ارتفع إلى 2.2 مليون معاملة، مقابل 1.3 مليون بنهاية يونيو الماضى.

وقال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إنه من الطبيعى أن تشهد التعامل على المدفوعات اللحظية طفرات فى معدلات النمو بشكل خاص لأنها فى مراحلها الأولى.

وأكد أن شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» من الخدمات التى كانت تحتاج إليها السوق المحلية بشكل كبير، إذ أنه يمكن للعميل التحويل اللحظى فى جميع الأوقات بما فى ذلك أيام عطلة البنوك، فلا يُقيد العميل بأوقات عمل البنوك كما كان الحال فى السابق.

وأشار إلى أن السوق المحلية مستمرة فى تحقيق معدلات نمو كبيرة على التعامل بشبكة المدفوعات اللحظية، مؤكدًا أن ذلك يساعد الشركات العاملة فى السوق على تعزيز عمليات التجارة الخاصة بها لتصبح أكثر سهولة مقارنة مع التعامل التقليدى.

ويرجح محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة أن تشهد شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» طفرات كبيرة فى الانتشار والإقبال من المؤسسات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة قيم التحويلات بشكل كبير.

وأشار إلى أن جميع خدمات المدفوعات الرقمية فى السوق المحلية أو العالمية تحقق طفرات فى المراحل الأولى من إطلاقها، وهذا ما نراه فى الوقت الراهن فى التعامل على شبكة المدفوعات اللحظية.

ولفت إلى أن اتجاه البنك المركزى المصرى إلى خفض التكلفة على الخدمات المالية الرقمية من خلال الهاتف أو التكنولوجيا الإلكترونية بشكل عام تلعب دورًا بارزًا فى إقبال المواطنين فى الآونة الأخيرة.

وأكد أن شبكة المدفوعات اللحظية كانت من الخدمات التى تحتاج إليها السوق المحلية لأنها توفر على العميل الكثير من الوقت والإجراءات بخلاف الطرق التقليدية الأخرى.

من جانبه، قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى مصر، إن المفهوم الجديد الذى أدخلته شبكة المدفوعات اللحظية «IPN» نموذج فريد سيساهم بشكل إيجابى فى دعم جهود البنك لتسريع التحول الرقمى وتحويل سلوك المستهلك للاستجابة للمتغيرات والتى تمثل هدفا رئيسيا، ليس فقط بالاقتصار على توفير شبكة دفع، ولكن بتقديم تجربة جديدة تلبى احتياجات العميل فى المقام الأول وتفتح المجال أمام الإبداع والابتكار بهدف توفير أفضل استفادة للعميل.

وأعلن البنك المركزى المصرى، فى مارس الماضى، عن الإطلاق الرسمى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى InstaPay» لعملاء القطاع المصرفى، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيا بشكل فورى.

ويتم إتاحة خدمة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الهاتف المحمول، وكذلك عن طريق تطبيق «INSTAPAY» الخاص بشركة بنوك مصر بحسب البنك.

ويعد «إنستابايInstaPay» أول تطبيق مرخص من البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزى، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» وفقا لتوجيهات البنك مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكترونى.

وتعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتى تضمن التشفير الكامل لجميع البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفى، وفقا للبنك المركزي.