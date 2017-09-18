طفرة مرتقبة فى إنتاجية مصر من الغاز الطبيعى

❐ «750 - 800» مليون قدم زيادة يومية مقارنة بنهاية 2016 ❐ «ظُهر» أقرب المشروعات إنتاجا بمعدل مبدئى «300-200» مليون قدم ❐ 1.5 مليار قدم إنتاجية متوقعة من «إينى» و«شمال الإسكندرية» العام المقبل المال ـ خاص قفز إنتاج مصر الإجمالى…

❐ «750 – 800» مليون قدم زيادة يومية مقارنة بنهاية 2016

❐ «ظُهر» أقرب المشروعات إنتاجا بمعدل مبدئى «300-200» مليون قدم

❐ 1.5 مليار قدم إنتاجية متوقعة من «إينى» و«شمال الإسكندرية» العام المقبل

المال ـ خاص

قفز إنتاج مصر الإجمالى من الغاز الطبيعى بواقع 750 – 800 مليون قدم مكعب يوميا، ليقترب حاليا من 5.2 مليار قدم مكعب، مقابل 4.4 مليار العام الماضى.

وبحسب تأكيدات مصدر حكومى بارز بالقطاع لـ«المال»، أنه من المستهدف حدوث طفرة أخرى جديدة فى إنتاجية مصر من الغاز الطبيعى، لا سيما مع بدء إنتاج حقل «ظهر» فى البحر المتوسط.

ورجح المصدر ارتفاع إنتاج مصر الإجمالى من الغاز ليتجاوز 6 مليارات قدم مكعب يوميا، منتصف العام المقبل 2018.

وكشف عن أن أقرب مشروع لوضعه على خريطة الإنتاج هو حقل «ظهر»، وأنه من المستهدف بدء إنتاجه الأول خلال أكتوبر أو نوفمبر.

ووقعت الاتفاقية الخاصة بحقل ظهر مع شركة إينى الإيطالية خلال عام 2014، وفى يوليو 2015 بدأت عمليات الحفر، وتتراوح التكلفة الإجمالية للمشروع بين 12 و15 مليار دولار، ويقع على مساحة مليون متر مكعب، باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.

وفجر المصدر مفاجأة جديدة بتأكيده أن إنتاجية حقل «ظهر» الأولية لن تبلغ مليار قدم مكعب، كما نشرت العديد من وسائل الأعلام، لكن فى البداية ينتج بين 200 إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا.

وأكد أن العمل فى مشروع «ظهر» يسير بشكل أسرع من الجدول الزمنى المحدد،لافتا إلى أنه حتى الآن انتهى من ما يتجاوز %83.5 من أعماله.

وقال إن الحقل يستمر فى الإنتاج بتلك المعدلات، وبشكل تدريجى ترتفع الإنتاجية إلى أن تصل إلى مليار قدم يوميًا خلال الربع الثانى من العام المقبل، وفقا للمخطط والمتوقع.

ووفقا لتصريحات عاطف حسن، رئيس شركة «بتروبل»، الواقع تحت مظلتها شركة بتروشروق، المسئولة عن تنفيذ أعمال الحفر، والتنقيب والإنتاج بحقل «ظهر»، فإن انتهي من حفر 7 آبار، واستكمال بئرين، وجارٍ العمل فى استكمال الثالثة، ضمن المرحلة الأولى لتنمية الحقل.

وعلى صعيد متصل، أكد يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، والمدير الإقليمى لشركة آيوس بترو الأمريكية، أن إنتاجية مصر من الغاز الطبيعى فى تزايد فعلى.

ولفت إلى أن دخول المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج، وعلى رأسها «ظهر»، و«شمال الإسكندرية»، يضيف ما يتجاوز 1.5 مليار قدم مكعب إلى الإنتاج الحالى خلال العام المقبل.

ويعتبر مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بريتش بتروليم البريطانية، من أكبر مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار، ويعادل إنتاجه أكثر من 10 ملايين دولار، قيمة استيراد مصر من الغاز يوميًا.

وتضم حقول شمال الإسكندرية إلى جانب حقلا ليبرا وتورس، 3 حقول آخرى؛ «جيزة- وفيوم – وريفين»، وتقدر الاحتياطات المكتشفة من الغازات والمتكثفات بالمشروع، 5 تريليونات قدم مكعب، وحوالي 55 مليون برميل متكثفات.

وتوقع حسان ارتفاع إنتاج مصر الإجمالى من الغاز الطبيعى إلى 6.5 مليار قدم خلال العام المقبل، لكنه فى ذات الوقت أكد أن التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول سيخفض من تلك الكميات على مدار عامين، لتصل إلى 5.5 مليار قدم تقريبا، وستظل ثابتة عند ذلك المستوى لمدة 5 إلى 6 أعوام مقبلة.

واستبعد قدرة مصر على الاستغناء الكامل عن استيراد الغاز، مع الطفرة المرتقبة فى الإنتاج، مؤكدا أن مصر ستظل تعتمد على الغاز الطبيعى المستورد لفترة، نظرا لتوقعات ارتفاع طلب قطاع الصناعة، فضلا عن التناقص الطبيعى فى إنتاجية المشروعات البترولية.

وتستورد مصر من 1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتستهدف تخفيض عدد الشحنات المستوردة إلى النصف تقريبًا، خلال العام المقبل، لا سيما مع بدء إنتاج المشروعات التنموية الجديدة.

وأكد أن المستقبل الحالى للاستثمارات فى قطاع البترول يتمركز فى البحث، والتنقيب عن الغاز الطبيعى، ومشروعات التنمية، عكس البحث عن الزيت الخام.