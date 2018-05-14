طفرة متوقعة بالتأجير التمويلى والتخصيم بعد إقرار القانون

فريق المال: شهدت الجلسة الثانية بمؤتمر دور الأدوات المالية غير المصرفية فى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، مناقشات بشأن مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يناقش فى الوقت الراهن فى مجلس النواب تمهيداً لإقراره

فريق المال:



شهدت الجلسة الثانية بمؤتمر دور الأدوات المالية غير المصرفية فى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، مناقشات بشأن مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يناقش فى الوقت الراهن فى مجلس النواب تمهيداً لإقراره.

ضمت الجلسة التى إدارتها إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة، على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، كلاً من جمال محرم، رئيس اللجنة الاستشارية للتأجير والتخصيم، وعمرو أبوعش، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، وعلاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، ومحمود عيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة سكن للتمويل العقارى.

أكد المشاركون فى الجلسة أن قانون التأجير والتخصيم ينعش النشاطين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

فى البداية قالت إيمان زكريا، إن حجم نشاط التمويل العقارى ارتفع إلى 9 مليارات جنيه، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى، مشيرة إلى أن عدد الشركات بالنشاط يضم 11 شركة، فضلًأ عن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى.

لفتت إلى أن هناك إقبالًا من شركات التمويل العقارى، على الحصول على رخصة لتقديم خدمات التخصيم للعملاء، فى إطار الرخصة الموحدة، مؤكدة أن هناك إقبالًا غير عادى، على نشاط التخصيم فى مصر، فى الوقت الحالى.

أشارت إلى أن نشاط التخصيم يضم حاليا 9 شركات بعد حصول شركتين على رخصتين جديدتين، وأن عدد الشركات النشطة فى التخصيم تقدر 7 شركات، متوقعة دخول شركات جديدة للقطاعن لكن برأسمال أجنبى.

تابعت: «نشاط التأجير التمويلى بلغ 28 مليار جنيه، يضم حاليا أكثر من 200 شركة لكن الناشط منها لا يزيد عن 30 شركة».

ونوهت إلى أن قانون التأجير التمويلى، والتخصيم يناقش حاليا فى البرلمان، مؤكدة أنه يضيف للسوق الكثير بعد إقراره، وينعش نشاط التأجير والتخصيم بشكل كبير للغاية.

فى سياق متصل، طالب جمال محرم، رئيس اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى والتخصيم، شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق بالتوسع فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، بجانب تمويل الشركات الكبرى التى تتعامل معها، مضيفا: «الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة فى للوقت الراهن لأداة تمويلية مثل التأجير التمويلى».

أضاف أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم -الذى يناقش فى البرلمان حاليا- بعد تفعيله يضيف للسوق الكثير، لافتا إلى أن اللجنة الاستشارية التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية مهمتها معاونة الهيئة فى توصيل صوت شركات التأجير والتخصيم الى الهيئة بجانب مساعدة الأخيرة فى اتخاذ القرار اللازمة لصالح القطاعين.

لفت إلى أنه تم مناقشة قانون التأجير التمويلى والتخصيم فى اللجنة، وأن المعاملة الضريبية والمحاسبية بمشروع القانون تشعر العاملين بالسوق ببعض الخوف، لكن هذا الخوف يزول بالمناقشات مع أعضاء البرلمان قبل إقرار القانون.

قال رئيس اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى والتخصيم، إن نشاط التخصيم سيرتفع بشكل كبير بعد إقرار قانون التأجير والتخصيم خلال الفترة المقبلة.

لفت محمود عيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة سكن للتمويل العقارى، إلى أن شركته تسعى للحصول على رخصتين للتأجير والتخصيم، خلال الفترة المقبلة، وأنها خاطبت الهيئة للحصول عليها.

أكد أن شركته لم تشارك فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى، إلا أنها تعتزم المشاركة فيها خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحاول اقتناص شريحة من التمويلات المخصصة للشركات بقيمة 500 مليون جنيه.

بينما أشارعمرو أبوعش، رئيس شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر شهد انتعاشة كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية، بعد وصول عدد الشركات إلى 5 شركات مقابل شركتين فى وقت سابق، وأكثر من 800 جمعية، لافتا إلى أن شركته تعد أقدم الشركات فى السوق.

قال أبوعش إن شركته تضخ يوميا للعملاء قروضا بقيمة 20 مليون جنيه فى السوق المصرية، لافتا إلى أن 40% من محفظة قروض شركته تستحوذ عليها السيدات.

أكد الرئيس التنفيذى لشركة «تنمية» للتمويل متناهى الصغر، أن القطاع تمكن من امتصاص صدمة ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الإقبال الواسع على الخدمات التمويلية لشريحة كبيرة من المواطنين، مضيفا: «التمويل متناهى الصغر حق أصيل للمواطن وقانون التمويل متناهى الصغر نظم السوق بشكل كبير».

وتمنى أبوعش أن تسمح الجهات المعنية لشركات التمويل متناهى الصغر بتلقى الودائع، نظرًا لأن أغلب الدول التى لديها مؤسسات تعمل فى التمويل متناهى الصغر تتلقى ودائع من الأفراد قبل أن تبدأ بالتمويل لافتاً إلى أن النشاط يشهد منافسة بين الشركات والعمليات.

قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن شركات التأمين نجحت فى إصدار 513 ألف وثيقة تأمين متناهى الصغر منذ إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار الإصدار الإلكترونى لتغطية التمويلات متناهية الصغر.

أضاف الزهيرى، خلال كلمته بجلسة دور الأدوات المالية غير المصرفية فى تحقيق الشمول المالى، بمؤتمر معهد الخدمات المالية، أن محفظة أقساط التأمين متناهى الصغر بلغت 50 مليون جنيه، ومحفظة أقساط السوق بلغت 24 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016/2017.

أشار إلى أن القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية ساهم فى تدشين قاعدة بيانات لعملاء قطاع التأمين متناهى الصغر، بجانب تحقيق الربط الإلكترونى للقطاع فى هذا النشاط.

أوضح الزهيرى أن قطاع التأمين يضمن تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتغطيات مخاطر الائتمان وعدم السداد عبر شركات التأمينات العامة والممتلكات، وتوفير الحماية التأمينية للعميل نفسه عبر شركات تأمينات الحياة.

لفت إلى أنه سيتم مناقشة موضوع تغطية المخاطر الخاصة بنشاط التأمين عقب دراسته مع معيدى التأمين، باعتباره شريك رئيسى، لا سيما بعض شركات الإعادة الخارجية التى تعطى الأسواق طاقة استيعابية بنسب محدودة.