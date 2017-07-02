طفرة في أرباح شركات المطاحن

منى عبدالباري تمكنت شركات المطاحن من تحقيق طفرة في أرباحها، خلال 11 شهرًا من العام المالي 2016 – 2017، بمعدلات تراوحت بين 237% و240%. وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى نهاية مايو 2017، أرباحًا قيمتها 60.594 مليون جنيه بزيادة نسبتها 240% مقارنة بالفترة المماث

منى عبدالباري

تمكنت شركات المطاحن من تحقيق طفرة في أرباحها، خلال 11 شهرًا من العام المالي 2016 – 2017، بمعدلات تراوحت بين 237% و240%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى نهاية مايو 2017، أرباحًا قيمتها 60.594 مليون جنيه بزيادة نسبتها 240% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي سجلت أرباحها 25.285 مليون جنيه، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم.

يذكر أن مطاحن ومخابز شمال القاهرة كانت تستهدف أرباح قيمتها 26.583 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وفقاً لما تم إعلانه في وقت سابق.

وكشفت شركة مطاحن مصر الوسطى عن تحقيقها صافي ربح بقيمة 130.24 مليون جنيه، خلال 11 شهرًا من العام المالي المنقضي بنهاية يونيو 2017، بزيادة نسبتها 237% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي سجلت صافي أرباح بقيمة 54.8 مليون جنيه.

وتأتي هذه الطفرات الربحية بدعم من زيادة أسعار بيع نخالة القمح خلال العام المالي الماضي من 1600 جنيه للطن إلى 3000 جنيه.

وقال تقرير صدر مؤخرًا عن مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، إن هناك عدد من الفرص المتاحة أمام شركات المطاحن من بينها الزيادة الكبيرة في أسعار النخالة والتي ستقلل الضغط على التكاليف، والمرونة في الكميات مع زيادة الإقبال على الخبز المدعم في ضوء الموجة التضخمية، وتحسن الربحية، حيث لا تزال أسعار الدقيق والنخالة مساوية للأسعار العالمية بالدولار الأمريكي، والاستفادة من فرصة تنويع المنتجات مثل المكرونة والمخبوزات.