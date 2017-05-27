طفرة فى مبيعات شركات ألبان تحيا مصر تصل لـ 15700%

أحمد صبرى

حققت شركات ألبان الأطفال الموردة لألبان تحيا مصر، طفرة فى المبيعات منذ بداية العام حتى نهاية ابريل بنسب نمو تصل الى 15700% عن نفس الفترة من العام الماضى.

والشركات الموردة لألبان تحيا مصر هى ريجوليه الفرنسية صاحبة ألبان فرانس ليه، وشركة فارماليز لاب السويسرية والتى تصنع لبن سويس لاك ويوتريبو صاحبة العلامة الشهيرة نكتاليا.

وقفزت مبيعات ريجوليه الفرنسية من ألبان الأطفال في مصر بنسبة 15712% (وهى نسبة النمو الأعلى بين جيع شركات الأدوية فى مصر ) لتسجل نحو 70.5 مليون جنيه منذ بداية العام حتى ابريل منها 10.6مليون جنيه منها مبيعات فى أبريل الماضي بنسبة نمو 6417% عن نفس الشهر من العام الماضي وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية لمعلومات الدواء.

يذكر أن الشركة الفرنسية ضمن عدة شركات تعاقد معها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوريد ألبان أطفال “تحيا مصر”.

وبحسب التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه قفزت أيضا مبيعات شركة نيوتريبو – متعاقدة مع الخدمة الوطنية – بنسبة 172% بمبيعات قيمتها 54.4مليون جنيه، في نفس فترة المقارنة.

وباعت الشركة ألبان أطفال بقيمة 11.3 مليون جنيه في أبريل الماضى، بنسبة نمو في المبيعات 175%.

وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد بدأ توريد ألبان الأطفال فى سبتمبر من العام الماضى، بأسعار أقل بنحو 50% مقارنة بالسوق (30 جنيها للعبوة) قبل أن يرفع سعرها مؤخرا إلى 43 جنيها.

وقفزت أيضا مبيعات شركة فارماليس السويسرية بنسبة 1639% بمبيعات قيمتها 53.9 مليون جنيه، منذ بداية أبريل.

وانخفض مبيعات الشركة السويسرية لالبان أطفال الى 6.8 مليون جنيه في أبريل الماضى مقارنة بـ 12مليون جنيه فى مبيعات مارس.



وعلى جانب آخر، تراجعت مبيعات بقية شركات ألبان الأطفال في شهر أبريل لتصل الى 50% للشهر الثالث على التوالى أبرزها نسلة وهيرو ونيوتريشا.



وقال مدير احدى شركات الألبان الموزعة بمصر، إن اقبال المواطنين على ألبان تحيا مصر، والذى حقق الطفرة فى مبيعاتها، دفع الشركات العالمية لتخفيض السعر بنسب كبيرة وهو ما ظهر جليا فى انخفاض مبيعات الشركات الموردة للخدمة الوطنية فى الشهر الماضى عن الشهور السابقة له.



وأشار فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن شركات الألبان اتخذت اجراءات من شأنها رفع حصتها فى السوق الى ماكنت عليه قبل دخول ألبان تحيا مصر لمنافسة أسعارها المنخفضة، تتمثل فى خفض الأسعار من خلال دعم الشركة الأم ونزول الأسعار لقرابة الـ 43 جنيها وهو ما قامت به فى الفترة الأخير شركة لونش صاحبة علامة ألبان بريما فيتا والتى خفضت سعره الى 42.5 جنيه.

يشار الى أن ألبان تحيا مصر تباع بسعر 43 جنيها للعبوة الواحدة وذلك منذ نهاية سبتمر الماضي بعدما تدخل جهاز الخدمة الوطنية لحل مشكلة ارتفاع الاسعار.