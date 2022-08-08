طفرة فى مؤشرات التأمين التكافلى خلال أول 5 شهور من العام

حققت مؤشرات التأمين التكافلى طفرة كبيرة فى النمو خلال أول 5 شهور من العام الجارى 2022، ارتفعت الأقساط المحصلة بشركات التأمين التكافلى إلى 3.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 110.9%، ووفقًا لتقرير شهر مايو عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فقد شهدت أقساط شركات التأمين التجارية نموا متواضعا بنسبة 2.9% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجارى 2022 لتبلغ قيمتها 18.7 مليار جنيه، مقارنة بـ18.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

شركات التأمين التكافلى تسدد 1.1 مليار جنيه تعويضات فى 5 شهور

وبلغ إجمالى أقساط القطاع بشقيه التجارى والتكافلى خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضى 22.2 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 12.1%.

وسددت شركات التأمين التجارية 9.2 مليار جنيه تعويضات خلال أول خمسة شهور من العام الحالى 2022 مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع 10.9%.

كما سددت شركات التأمين التكافلية 1.1 مليار جنيه تعويضات خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضى مقابل 952.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 18%.

وسدد قطاع التأمين بنوعيه التجارى والتكافلى 10.4 مليار جنيه تعويضات خلال أول 5 شهور من العام الحالى 2022 مقابل 9.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 11.6%.

عن التكافل

وشركات التأمين التكافلى تقوم بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوراد فى وثيقة التأمينوعقد التأسيس بالمظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى وذلك ضمن الأحكام التالية أولا- تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة إذ تدار أعمال التأمين التكافلى بمقتضى عقد وكالة يعين بموجب المشتركون بصفتهم موكلين لشركة التأمين التكافلى للقيام بإدارة أعمال التأمين والاستثمار نيابة عنهم، تتقاضى شركة التأمين التكافلى أجر من حملة الوثائق فى شكل نسبة مئوية من الاشتراكات على ألا تزيد على 30% من عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 35% من عمليات تأمينات الأشخاص.

أما ثانيا – طبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة حيث تدير شركة التأمين التكافلى كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربات وذلك لصالح المشتركين فى التكافل، تتقاضى شركة التأمين التكافلى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة فى وثيقة التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة.