طفرة فى قطاع السياحة التونسى خلال 2023 .. والإيرادات تسجل 2 مليار يورو

سجل قطاع السياحة التونسي انتعاشًا قياسيًّا باستقبال 8.8 مليون سائح، منذ مطلع العام الحالي، بزيادة 49.3% على أساس سنوي، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل عام 2019، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني: “كان هدفنا استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019″، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.

وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، “تجاوزت تونس هذا الهدف” باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وأكد رحماني أنه “إذا حافظنا على النسق نفسه بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9.6 مليون زائر”. وبلغت الإيرادات 6.7 مليار دينار (حوالى 2 مليار يورو) حتى 10 ديسمبر 2023.

وقال رحماني إن “هذا رقم استثنائي”، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023.

وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2.7 مليون) يليهم الليبيون (2.1 مليون) ثم الفرنسيون (+14,6% بعدد 974 ألف سائح)، بحسب المسؤول التونسي.