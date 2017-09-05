طفرة فى صادرات الأسمدة

❐ مصنعون: انتظام ضخ الغاز أبرز الأسباب الصاوى أحمد تشهد صادرات الأسمدة قفزة ملحوظة، وفقا لتقارير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وعدد من التجار، والعاملين فى قطاع الأسمدة. أكد أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، زيادة حجم صادرات الأسمدة بنسبة %71، خلال 6 أشهر الأولى من العا

❐ مصنعون: انتظام ضخ الغاز أبرز الأسباب

الصاوى أحمد

تشهد صادرات الأسمدة قفزة ملحوظة، وفقا لتقارير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وعدد من التجار، والعاملين فى قطاع الأسمدة.

أكد أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، زيادة حجم صادرات الأسمدة بنسبة %71، خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى؛ ووصلت إلى 501.99 مليون دولار، مقابل 292.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ويوجد فى مصر 7 شركات كبرى منتجة للأسمدة، «أبو قير، والدلتا، والمصرية، وموبكو، وحلوان، والإسكندرية، والنصر».

أكد مدير إدارة التسويق فى إحدى شركات الأسمدة الخاصة، أن العام الماضى شهد تصدير قرابة 3 ملايين طن من الأسمدة، وتوجيه 9 ملايين طن للسوق المحلية، موزعة بين الأسمدة المدعمة، بواقع 4 ملايين طن، والحرة 5 ملايين طن.

ورجح المسئول ارتفاع حجم التصدير فى ختام العام الجارى، بنسبة %100، ليصل إلى 6 ملايين طن.

وأشار إلى أن سبب تراجع صادرات الأسمدة العام الماضى، يعود إلى ضعف إمدادات الغاز حينها، على عكس الوضع الراهن، الذى لا يشهد أى تعطل بسبب نقص إمدادات الطاقة لأى من الخطوط التابعة للشركات المنتجة للأسمدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأوضح أن مصانع الأسمدة تعتزم العمل بكامل طاقتها الفترة المقبلة، لتنتج 16 مليون طن، بدلا من 13 مليونًا العام الماضى.

وتوجه الشركات 55 % من إنتاجها للسوق المحلية، بشكل مدعم، والباقى يصدره أو بيعه محليا بالأسعار الحرة، وفقا للعقود المبرمة بين الحكومة والشركات، وأكبر الدول المستوردة للأسمدة المصرية الأزوتية، الاتحاد الأوربى ومنطقة الخليج.

أكد محمود أبو زيد، صاحب شركة توزيع أسمدة، أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الأسمدة الحرة فى مصر والتصدير، حال ارتفاع «الأول» تنخفض الصادرات، والعكس صحيح، مشيرا إلى أنه بعد «تحرير سعر الصرف « باتت العوائد كبيرة من التصدير.

وأكد أبو زيد أن سعر تصدير الأسمدة حاليا يبلغ 290 دولارًا للطن، بمقابل 5130 جنيها، وبلغت قيمة الطن 5500 جنيه فى بعض الأوقات، وبالتالى يكون التصدير أكثر ربحية مقابل السوق المحلية، التى تتراوح فيه سعر الأسمدة الحرة بين 4200 إلى 4500 جنيه للطن.

ورفعت الحكومة قيمة الأسمدة المدعمة التى توفرها الجمعيات للمزارعين، إلى 3000 جنيه، بعد أن كان سعر الطن 2000 جنيه فقط، لكن بعد تحرير سعر الصرف طالبت الشركات بتعويض فروق شراء الدولار من السوق، التى زادت بنسبة %100.