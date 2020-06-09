«طفرة غير مسبوقة».. الزراعة : مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والثانية بإنتاج الزيتون

قال وزير الزراعة السيد القصير، مساء الثلاثاء، إن هناك طفرة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والثانية بإنتاج الزيتون. جاء ذلك في مداخلة للوزير مع برنامج كل يوم على قناة أون. وأوضح وزير…

قال وزير الزراعة السيد القصير، مساء الثلاثاء، إن هناك طفرة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والثانية بإنتاج الزيتون.

جاء ذلك في مداخلة للوزير مع برنامج كل يوم على قناة أون.

وأوضح وزير الزراعة أنه “من فترة نقوم بالتنسيق مع احد الشركات وأحد البنوك لإطلاق منصة زراعية إلكترونية، وشغالين فعلا مع شركة إي فاينانس ومع البنك الزراعي في هذا الأمر”.

وأضاف: “رغم ظروف كورونا وفي ظل دعم القيادة السياسية فعلا للقطاع الزراعي بصفة كبيرة القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة، وهناك اجتماعات مستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل دعم القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية والصوب الزراعية والألبان”.

وتابع: “إحنا الأول عالميا في تصدير الموالح وتفوقنا على أسبانيا التي تربعت على هذا المركز فترة طويلة من الزمن وأصبحت هي الأخرى تستورد الموالح من مصر”.

وأكد وزير الزراعة أن “الصادرات المصرية أصبحت في المقدمة، لأن عندنا جودة كبيرة نطبقها على كافة الصادرات الزراعية وتفوقنا على كثير من الدول الإقليمية رغم تراجع حركة التجارة العالمية في كثير من الدول لأكثر من 30%”.

وقال: “إحنا الأول في إنتاج زيتون المائدة بنسبة 19% من الإنتاج العالمي، وإحنا تفوقنا في الصادرات الزراعية على كثير من الدول اللي كانت بتعتبر نفسها متفوقة إقليميا زي تركيا والمغرب وخلافه والصادرات الزراعية المصرية تغزو 111 دولة حول العالم منها أمريكا وأوروبا وروسيا ودول الخليج”.

وأضاف الوزير: “إحنا فتحنا 7 أسواق جدد منذ بداية 2020 البرازيل، والأرجنتين، ونيوزلاندا، واوزباكستان، ومورشيوس، والهند وغيرها رغم ظروف كورونا”.

وتابع: “إحنا نستبق إجراءات صارمة دلوقتي في متابعة كل مراحل الزراعة من أول الإنتاج حتى التعبئة وعندنا أحدث المعامل لمراقبة متبقيات المبيدات في السلع المصدرة”.

وأكد أن القطاع الزراعي المصري يحتل رقما كبيرا على مستوى العالم في تصدير البطاطس، مضيفا: “تعتبر السلعة رقم 2 بعد الموالح”.

وفي وقت سابق قال وزير الزراعة السيد القصير، في بيان ن الحجر الزراعي المصري نجح في فتح 7 اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020 وهي السوق الأسترالي امام التمور المصرية ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس امام البطاطس، والبرازيل امام الموالح، والجريب فروت للسوق إندونيسيا

واسواق اوزباكستان والارجنتين امام الموالح.

وأعلن القصير عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 ملايين طن حتى الآن

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن ، بالإضافة إلي تصدير 627 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألف و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 27 ألف و648 طن.

في حين احتلت العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 20 ألف و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و301 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألف و319 طن

تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و 231 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و103 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2105 طن.

وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 1810 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 745 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 430 طن.