طفرة العقود الجديدة تنعش أرباح أوراسكوم كونستراكشن

رجب عزالدين أظهرت نتائج أعمال شركة "أوراسكوم كونستراكشون"، ارتفاع أرباحها قبل الضرائب بنسبة 34.4%، خلال الربع الثالث من العام الجارى، لتسجل 54.5 مليون دولار. وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب بنسبة 18.9% إلى 165.6 مليون دولار، خلال التسعة أشهر

رجب عزالدين

أظهرت نتائج أعمال شركة “أوراسكوم كونستراكشون”، ارتفاع أرباحها قبل الضرائب بنسبة 34.4%، خلال الربع الثالث من العام الجارى، لتسجل 54.5 مليون دولار.

وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب بنسبة 18.9% إلى 165.6 مليون دولار، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر الماضى.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إنها حققت زيادة ملحوظة فى قيمة العقود الجديدة خلال الربع الثالث من 2017، فى كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة، مقارنة بالنصف الأول من العام.

ووقعت المجموعة عدد من العقود تبلغ قيمتها الإجمالية 788.9 مليون دولار، خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 747.7 مليون دولار فى النصف الأول.

وأضافت الشركة أن نتائج الربع الثالث تعطى إشارة بأداء واعد فى الأعوام القادمة، وارتفع إجمالى قيمة العقود الجديدة إلى 1.5 مليار دولار خلال هذا العام.

وتنفذ أوراسكوم مشروع لتطوير محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح فى مصر، بقدرة 250 ميجاواط، بالتعاون مع شركات دولية، وتقوم شركتى وايتز وكونتراك واتش بتنفيذ عقود جديدة بـ250 مليون دولار فى الولايات المتحدة.