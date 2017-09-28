طفرة أسعار اليوريا عالميا تنعش أرباح الشركات المنتجة

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس تحسن نتائج الشركات المنتجة لليوريا محليا في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 بدعم من الطفرة التي حققتها أسعار اليوريا عالميا، في ضوء عدة عوامل.وقال فاروس في ورقة بحثية صادرة مؤخرا إن شركات موبكو، وأبو قير للأسمدة، وكيما، والأسكندرية للأسمدة، ستحقق تحسنا في



منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس تحسن نتائج الشركات المنتجة لليوريا محليا في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 بدعم من الطفرة التي حققتها أسعار اليوريا عالميا، في ضوء عدة عوامل.

وقال فاروس في ورقة بحثية صادرة مؤخرا إن شركات موبكو، وأبو قير للأسمدة، وكيما، والأسكندرية للأسمدة، ستحقق تحسنا في أدائها في الربع الثالث من 2017، بدعم من ارتفاعات أسعار اليوريا عالميا بنحو 40 دولار في الربع الثالث من 2017، بينما ستكون أعلى المكاسب من نصيب الشركات التي تحقق نسبة صادرات مرتفعة وهي موبكو والأسكندرية للأسمدة.

وأشار التقرير إلى تسجيل أسعار اليوريا في الربع الثالث من العام الحالي أعلى قمة لها في عامين لتصل إلى290 دولار بزيادة 40 دولار، بعدما عقدت الهند مناقصة طرحت فيها كمية تفوق توقعات السوق، بجانب تواتر عدة عوامل أخري وهي؛ الاضطراب الذي أصاب شحنات الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعصاري هيرفي وإرما، وإغلاق المنتجين في الشرق الأوسط للمصانع بغرض الصيانة المخطط لها، و تلميحات الصين بتخفيض الإنتاج لدواعي بيئية، إضافة إلى العوامل الموسمية المرتبطة بالوضع السعري مع الاقتراب من موسم الشتاء.

ورجح فاروس أن يواجه سوق اليوريا العالمي ضغوطًا نتيجة الفائض في المعروض الذي أغرق السوق العامين الماضيين، على أن تستمر تلك الضغوط على خلفية الزيادة الإنتاجية المحتملة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

كما رجح أن يؤدي استمرار أسعار الفحم عند مستوياتها الحالية في ضوء الزيادة الوشيكة لاحتياج الصين إلى الفحم مع اقتراب الشتاء، للمحافظة على ارتفاع أسعار اليوريا حتى نهاية فصل الشتاء في مارس 2018، نظرا لأن الفحم يعد عنصر أساسيا في إنتاج سماد اليوريا.

